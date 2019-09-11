Милли Бобби Браун с сестрой снимут фильм для Netflix

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и ее сестра выступят продюсерами фильма "Потерянное время" для Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.
В его основе – оригинальная история, предложенная сестрами. Две враждующие семьи заставляет наладить отношения друг с другом новость о том, что у ребенка одной из них обнаруживают рак.
Сценарий напишет Анна Классен, которая уже работает над "Дороти и Алиса" для Netflix. Милли Бобби Браун и ее сестра отметили, что "очень признательны стриминговому сервису за оказанное доверие". По их словам, фильм, который они собираются снять, расскажет "о дружбе, семье и преодолении препятствий, когда кажется, что весь мир против тебя".
После третьего сезона "Очень странных дел" 15-летняя актриса начала сниматься в фильме "Энола Холмс" (о младшей сестре Шерлока Холмса).