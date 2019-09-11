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РИА Новости

Нетаньяху встретится с Шойгу в ходе визита в Сочи

15:44 11.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Сочи встретится с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, говорится в распространённом заявлении канцелярии.
"Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации", - говорится в заявлении.
"Премьер-министр Нетаньяху также встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу", - также сообщается в заявлении.
Глава израильского правительства прибудет в Сочи за пять дней до внеочередных выборов в израильский Кнессет. Голосование состоится 17 сентября.
Нетаньяху прилетал в Москву и накануне предыдущих выборов в Кнессет, 4 апреля этого года. Тогда глава израильского правительства не только встретился с Путиным, но и принял участие в церемонии возвращения останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля. Найти и вывезти останки погибшего солдата из Сирии смогли российские военные.
С сентября 2015 года Путин и Нетаньяху встречались 12 раз.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
14:11РИА Новости
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Биньямин НетаньяхуСергей ШойгуСочиРоссияИзраильВ мире
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