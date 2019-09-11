Нетаньяху встретится с Шойгу в ходе визита в Сочи

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Сочи встретится с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, говорится в распространённом заявлении канцелярии.

"Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации", - говорится в заявлении.

"Премьер-министр Нетаньяху также встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу", - также сообщается в заявлении.

Глава израильского правительства прибудет в Сочи за пять дней до внеочередных выборов в израильский Кнессет. Голосование состоится 17 сентября.

Нетаньяху прилетал в Москву и накануне предыдущих выборов в Кнессет, 4 апреля этого года. Тогда глава израильского правительства не только встретился с Путиным, но и принял участие в церемонии возвращения останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля. Найти и вывезти останки погибшего солдата из Сирии смогли российские военные.