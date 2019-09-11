"Примтеплоэнерго" подписало концессию на 2,7 млрд рублей в Приморском крае

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Примтеплоэнерго" подписало концессионное соглашение на 2,7 миллиарда рублей о передаче объектов теплоснабжения в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Фокино в Приморском крае с "Интеллектуальными коммунальными системами Фокино", говорится в сообщении предприятия.

"Концессионное соглашение между субъектом РФ Приморский край в лице врио вице-губернатора Приморского края Елены Пархоменко, а также участвующим на стороне концендента КГУП "Примтеплоэнерго" и частным инвестором ООО "Интеллектуальные коммунальные системы Фокино" подписано в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Фокино", - говорится в сообщении.

Соглашение подписано сроком на 25 лет, объем капитальных вложений в систему теплоснабжения составит 2,7 миллиарда рублей.

Генеральный директор "Примтеплоэнерго" Анатолий Попов отметил, что в рамках концессии к 2023 году будут построены две блочно-модульные газовые котельные, заменят 24 километра теплосетей, а также будет произведена установка 131 индивидуального теплового пункта.

"Главной целью соглашения является повышение надежности и качества услуг теплоснабжения на территории ЗАТО Фокино, поселке Дунай и острове Путятине, улучшение качества горячего водоснабжения в межотопительный период, а также сокращение потерь тепловой энергии в тепловых сетях. В результате строительства газовых котельных и перехода на новый вид топлива – газ, ожидается сокращение потребления дорогостоящего мазута на 22 тысячи тонн", - приводятся в сообщении слова Попова.