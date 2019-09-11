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РИА Новости

В Кузбассе умерла женщина, пострадавшая из-за хлопка газа в частном доме

15:07 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Женщина, пострадавшая от взрыва в частном доме в городе Ленинск-Кузнецкий, умерла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.
Пятого сентября в частном доме Ленинска-Кузнецкого произошел хлопок газа, в результате которого серьезные ожоги получила 63-летняя женщина. Изначально сообщалось, что причиной хлопка могла стать утечка из газового баллона. Однако потом власти города сообщили, что причиной могло стать и скопление метана от горных выработок пласта Дягилевский шахты "Байкаимский шахтер" от горных выработок, которые велись в 40-х годах прошлого века.
Пострадавшая с ожогами 30% поверхности тела в тяжелом состоянии была доставлена в областной ожоговый центр. Следственный комитет по данному факту начал проверку. На месте происшествия был создан штаб оперативный штаб из сотрудников МЧС, правоохранительных органов и представителей городской администрации под руководством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
"Женщина, которая пострадала от взрыва в доме в Ленинске-Кузнецком, сегодня скончалась",– сообщил Дужик.
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