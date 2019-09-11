Филиппины не пустят экспертов ООН, готовящих доклад о правах человека

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что власти не планируют пускать в страну экспертов ООН, которые работают над составлением доклада о соблюдении прав человека в стране, сообщает Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что власти не планируют пускать в страну экспертов ООН, которые работают над составлением доклада о соблюдении прав человека в стране, сообщает телеканал ABS-CBN

В июле Совет по правам человека ООН принял направленную Исландией резолюцию, подразумевающую составление доклада о ситуации с защитой прав человека на Филиппинах и, в частности, о внесудебных казнях в рамках борьбы с наркоторговлей. Манила отвергла эту резолюцию. Локсин заявил, что этот документ "мертвый".

"Нет, я не хочу, чтобы они (международные наблюдатели - ред.) приезжали сюда, потом говорили все, правдивость чего они не могут подтвердить... Я не дам им такой возможности", - сказал министр.

Как отмечает портал Rappler , министр отметил, что "все они предвзяты" и назвал наблюдателей "ублюдками". При этом министр подчеркнул, что страна не намерена разрывать связи с Советом по правам человека ООН. "Что касается наших действий, мы остаемся там и продолжим дискуссии", - добавил он.