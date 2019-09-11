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РИА Новости

В Ульяновской области выписали из больницы девочку, исколотую вилкой

14:52 11.09.2019 (обновлено: 14:59 11.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Константин Чалабов
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САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Двухлетнюю девочку, которую искололи вилкой в Ульяновской области, выписали из больницы, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения региона.
Ранее СУСК РФ по Ульяновской области сообщало, что ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка пьяный мужчина исколол вилкой 2-летнюю дочь своей сожительницы. Как сообщали в региональном УМВД, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в квартире.
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В Ульяновской области арестовали мужчину, исколовшего вилкой ребенка
Девочка с многочисленными колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки была госпитализирована в Ульяновскую областную детскую больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), подозреваемый арестован.
"Девочку выписали из больницы", - сказала собеседница агентства.
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