В Ульяновской области выписали из больницы девочку, исколотую вилкой

САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Двухлетнюю девочку, которую искололи вилкой в Ульяновской области, выписали из больницы, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения региона.
Ранее СУСК РФ по Ульяновской области сообщало, что ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка пьяный мужчина исколол вилкой 2-летнюю дочь своей сожительницы. Как сообщали в региональном УМВД, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в квартире.
Девочка с многочисленными колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки была госпитализирована в Ульяновскую областную детскую больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), подозреваемый арестован.
"Девочку выписали из больницы", - сказала собеседница агентства.