Власти Кубани рассказали об урожае зернобобовых в этом году

КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края ожидают, что урожай зернобобовых в регионе составит около 13,8 миллиона тонн, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ход уборочной кампании и подготовка региона к севу озимых под урожай 2020 года стали темами краевого совещания под председательством вице-губернатора Андрея Коробки в среду. По словам замглавы региона, в этом году в целом по краю "хорошие виды" на урожай.

"Уже убрано больше трети полей пропашно-технических культур. Урожайность выше, чем в прошлом году. При сохранении этих показателей и при благоприятных погодных условиях по итогам этого сельхозгода мы можем рассчитывать на высокий урожай зернобобовых культур – около 13,8 миллиона тонн", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора.

Как отметил замглавы края, зерновые культуры являются основным экспортноориентированным товаром Краснодарского края. В общем объеме экспорта около 70% приходится именно на зерно.

По данным региональных властей, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году Краснодарскому краю предстоит нарастить объем экспорта сельхозпродукции АПК до 3,8 миллиарда долларов.