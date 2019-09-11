Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T14:40Z
https://ria.ru/20190911/1558571787.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155597/60/1555976070_0:197:3098:1940_1036x0_80_0_0_184d2a7653276c6ce88bb373fb88b071.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани рассказали об урожае зернобобовых в этом году

14:40 11.09.2019
101
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодарский край
Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края ожидают, что урожай зернобобовых в регионе составит около 13,8 миллиона тонн, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ход уборочной кампании и подготовка региона к севу озимых под урожай 2020 года стали темами краевого совещания под председательством вице-губернатора Андрея Коробки в среду. По словам замглавы региона, в этом году в целом по краю "хорошие виды" на урожай.
"Уже убрано больше трети полей пропашно-технических культур. Урожайность выше, чем в прошлом году. При сохранении этих показателей и при благоприятных погодных условиях по итогам этого сельхозгода мы можем рассчитывать на высокий урожай зернобобовых культур – около 13,8 миллиона тонн", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора.
Как отметил замглавы края, зерновые культуры являются основным экспортноориентированным товаром Краснодарского края. В общем объеме экспорта около 70% приходится именно на зерно.
По данным региональных властей, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году Краснодарскому краю предстоит нарастить объем экспорта сельхозпродукции АПК до 3,8 миллиарда долларов.
Краснодарский край в 2018 году собрал рекордный урожай зерновых и зернобобовых – 10,4 миллиона тонн.
Кубанская набережная в Краснодаре
9 сентября, 20:09Краснодарский край
Доходы в бюджет Кубани увеличились на 21,7% с начала 2019 года
300000
Обсудить 0
Краснодарский крайАндрей КоробкаКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Кубанская набережная в Краснодаре
Доходы в бюджет Кубани увеличились на 21,7% с начала 2019 года
РИА
Новости
Краснодарский край
Кубань заняла пятое место в России по сумме доходов краевого бюджета
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: в Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Губернатор Алтайского края обсудил на Госсовете развитие экспорта
Лента
новостей
П/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
Оппозиционный политик Палецкис рассказал, за что ему мстят литовские власти
Healthy Food закрыла производство после проверки Роспотребнадзора
Мотопомпа для тушения лесных пожаров
В Нижегородской области лесники получили около 200 единиц техники
Президент РФ В. Путин
Новак: в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию подпишут десятки соглашений
Рязанская область
Рязанские власти пообещали предприятиям региона помочь внедрять инновации
Яндекс Такси
В "Яндекс.Такси" заявили, что сделка с "Везет" не ограничивает конкуренцию
Майлис Репс
Эстонский министр выступила против отказа от русского языка в школах
Вид Владивостока
Круглый стол по финансовому сотрудничеству РФ и КНР прошел во Владивостоке
Поезд в Московском метрополитене
В московском метро восстановили возможность бесконтактной оплаты проезда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния