Руденя: в Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми

ТВЕРЬ, 11 сен – РИА Новости. Новые четыре меры поддержки семей с детьми со следующего года начнут действовать в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Многодетные семьи с пятью и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет. На эти цели планируется направить порядка 50 миллионов рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). По данным регионального Министерства социальной защиты, сейчас личный транспорт есть почти у четырех тысяч многодетных семей региона.

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. На эти цели в региональной казне зарезервированы 12,5 миллиона рублей.

"В последние годы на федеральном и региональном уровне введен целый ряд новых мер социальной поддержки семей. Мы видим, что они достаточно эффективны. С 2015 года в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 40% - до 11705. Новые инициативы, в первую очередь, направлены на молодые и многодетные семьи, решение жилищного вопроса, создание условий для роста доходов семей, включая трудоустройство, воспитание и образование детей, а также пропаганду семейных ценностей", — сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая в среду на заседании регионального правительства, на котором обсуждался вопрос о мерах поддержки семей с детьми.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в регионе действуют 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложены более 2,4 миллиарда рублей.