В ЕР назвали преимущества перехода на четырехдневную рабочую неделю

"Лично моя позиция: я выступаю за четырехдневную рабочую неделю. Я убежден, что три выходных дня еженедельно - это качественное изменение жизни, это то, чего ждут люди, это означает большую свободу для человека, это означает большую возможность для самореализации человека, это означает более производительный труд, потому что человек, имеющий время для отдыха и самообразования, работает более производительно", - добавил депутат.