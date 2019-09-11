В ЕР назвали преимущества перехода на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю даст гражданам больше свободы в плане самореализации и самообразования, а также повысит производительность труда, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"По мере развития человеческих цивилизаций количество необходимого рабочего времени неизбежно сокращается. Будет сокращаться оно и сейчас. Тогда мы встаем перед альтернативой: либо при сохранении нынешнего рабочего времени массированный рост безработицы, либо сокращение законного необходимого рабочего времени", - заявил Исаев журналистам.
Он отметил, что разные страны в этом вопросе поступают по-разному, кто-то сокращает количество часов ежедневно. По его словам, переход на четырехдневную рабочую неделю - огромный стимул для развития и диверсификации сферы обслуживания, которая все больше и больше вовлекает в себя людей, создает рабочие места.
"Лично моя позиция: я выступаю за четырехдневную рабочую неделю. Я убежден, что три выходных дня еженедельно - это качественное изменение жизни, это то, чего ждут люди, это означает большую свободу для человека, это означает большую возможность для самореализации человека, это означает более производительный труд, потому что человек, имеющий время для отдыха и самообразования, работает более производительно", - добавил депутат.