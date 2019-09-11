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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении техники вблизи КПП "Станица Луганская"

14:29 11.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики размещают технику вблизи участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, заявил в среду журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Выявлено размещение четырех бронетранспортеров 46 бригады ВС Украины в непосредственной близости от участка разведения сил и средств в Станице Луганской", - сказал Филипоненко.
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По его словам, украинские силовики продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов. По данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано размещение четырех БМП украинских силовиков в жилых кварталах населенных пунктов Орехово и Врубовка, а также прибытие четырех боевых бронированных машин в район Троицкого.
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