В ЛНР обвинили ВСУ в размещении техники вблизи КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики размещают технику вблизи участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, заявил в среду журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Выявлено размещение четырех бронетранспортеров 46 бригады ВС Украины в непосредственной близости от участка разведения сил и средств в Станице Луганской", - сказал Филипоненко.

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По его словам, украинские силовики продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов. По данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано размещение четырех БМП украинских силовиков в жилых кварталах населенных пунктов Орехово и Врубовка, а также прибытие четырех боевых бронированных машин в район Троицкого.