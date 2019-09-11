Двое французских министров получили письма с угрозами, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр и министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен получили письма с угрозами, сообщает в среду телеканал BFMTV.
По информации источников телеканала, письма с угрозами приходят в том числе по адресу здания, где располагаются министерства Ле Мэра и Дарманена. В одном из них лежали три пули.
Другое письмо содержало угрозы "разнести" дом Ле Мэра в департаменте Атлантические Пиренеи, где проживает в том числе мать министра. В третьем послании, которое пришло к чиновнику домой, содержалась угроза "стереть в порошок" его самого.
Как сообщает газета Point, Ле Мэр намерен в ближайшие дни подать заявление в правоохранительные органы в связи с угрозами.