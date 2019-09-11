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РИА Новости

Двое французских министров получили письма с угрозами, сообщили СМИ

14:27 11.09.2019
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр и министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен получили письма с угрозами, сообщает в среду телеканал BFMTV.
По информации источников телеканала, письма с угрозами приходят в том числе по адресу здания, где располагаются министерства Ле Мэра и Дарманена. В одном из них лежали три пули.
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Другое письмо содержало угрозы "разнести" дом Ле Мэра в департаменте Атлантические Пиренеи, где проживает в том числе мать министра. В третьем послании, которое пришло к чиновнику домой, содержалась угроза "стереть в порошок" его самого.
Как сообщает газета Point, Ле Мэр намерен в ближайшие дни подать заявление в правоохранительные органы в связи с угрозами.
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Жеральд ДарманенБрюно Ле МэрФранцияВ мире
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