Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.
"Ура! В декабре месяце мой трек будет представлен на всех мировых площадках! Будем наблюдать, а вдруг", - написал он.
Пока сингла нет на площадках, что подтвердил музыкант, отвечая подписчице.
"Макс, его еще нет на площадках? Ничего не находится по запросу "Фадеев rock the silence", - "Нет", - написал продюсер.
Также неизвестно, какие "мировые площадки" он имел в виду: зарубежные чарты или стадионы. В любом случае, российские слушатели заранее уверены в успехе трека.
"Мне кажется, ваш голос можно узнать из миллионов", "Отличный трек! Макс, мы верим в его успех!", "Трек вполне заслуживает внимания мирового зрителя - в России его точно поддержат", "Макс, это мировой уровень! Впрочем, как и все ваше искусство!", - комментировали пользователи.