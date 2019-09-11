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РИА Новости
Культура

Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках

15:34 11.09.2019
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.

"Ура! В декабре месяце мой трек будет представлен на всех мировых площадках! Будем наблюдать, а вдруг", - написал он.

Пока сингла нет на площадках, что подтвердил музыкант, отвечая подписчице.
"Макс, его еще нет на площадках? Ничего не находится по запросу "Фадеев rock the silence", - "Нет", - написал продюсер.
Также неизвестно, какие "мировые площадки" он имел в виду: зарубежные чарты или стадионы. В любом случае, российские слушатели заранее уверены в успехе трека.
"Мне кажется, ваш голос можно узнать из миллионов", "Отличный трек! Макс, мы верим в его успех!", "Трек вполне заслуживает внимания мирового зрителя - в России его точно поддержат", "Макс, это мировой уровень! Впрочем, как и все ваше искусство!", - комментировали пользователи.
Композитор и продюсер Максим Фадеев
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