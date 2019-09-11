Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.

"Ура! В декабре месяце мой трек будет представлен на всех мировых площадках! Будем наблюдать, а вдруг", - написал он.

Пока сингла нет на площадках, что подтвердил музыкант, отвечая подписчице.

"Макс, его еще нет на площадках? Ничего не находится по запросу "Фадеев rock the silence", - "Нет", - написал продюсер.

Также неизвестно, какие "мировые площадки" он имел в виду: зарубежные чарты или стадионы. В любом случае, российские слушатели заранее уверены в успехе трека.