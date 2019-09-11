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РИА Новости
Культура

Михаил Гуцериев посвятил Иосифу Кобзону клип в честь его дня рождения

14:53 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сегодня день рождения певца, общественного деятеля Иосифа Кобзона, ему могло бы исполниться 82 года. В честь этой даты поэт Михаил Гуцериев опубликовал на YouTube клип на песню "Душа" в исполнении группы "Республика".
Режиссером ролика выступила Екатерина Боловцова, которая включила в него совместные кадры участников "Республики" и Иосифа Кобзона.
Именно с этим коллективом Народный артист России впервые исполнил композицию "Душа" на слова Михаила Гуцериева и музыку Андрея Пряжникова в 2012 году.
После смерти Иосифа Кобзона группа представила обновленный вариант песни в память об артисте в мае 2019 года.
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КультураМузыкаНовости культурыYouTubeМихаил ГуцериевИосиф Кобзон
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