Михаил Гуцериев посвятил Иосифу Кобзону клип в честь его дня рождения

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сегодня день рождения певца, общественного деятеля Иосифа Кобзона, ему могло бы исполниться 82 года. В честь этой даты поэт Михаил Гуцериев опубликовал на YouTube клип на песню "Душа" в исполнении группы "Республика".

Режиссером ролика выступила Екатерина Боловцова, которая включила в него совместные кадры участников "Республики" и Иосифа Кобзона.

Именно с этим коллективом Народный артист России впервые исполнил композицию "Душа" на слова Михаила Гуцериева и музыку Андрея Пряжникова в 2012 году.