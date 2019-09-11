Битаров: Власти Северной Осетии готовы поддержать развитие ВВРЗ

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен – РИА Новости. Правительство Северной Осетии окажет поддержку Владикавказскому вагоноремонтному заводу, включая налоговые преференции, в целях модернизации и наращивания производства, создания новых рабочих мест, заявил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

"Несмотря на то, что Владикавказский вагоноремонтный завод находится не в собственности республики, а принадлежит ОАО "РЖД", руководство Северной Осетии заинтересовано в том, чтобы помочь предприятию развиваться, сохранить и увеличить количество рабочих мест. Завод имеет славные трудовые традиции", – привели в пресс-службы главы республики слова Битарова, посетившего предприятие.

Как сообщил на совещании, которое Битаров провел на заводе, генеральный директор ВВРЗ Валерий Касаев, предприятие наращивает производство, что позволяет постепенно компенсировать убытки, которые оно несло в последние годы. В апреле подписан договор с АО "Федеральная пассажирская компания" на ремонт 97 вагонов. По словам гендиректора ВВРЗ, на следующий год предприятие уже имеет гарантированный заказ на ремонт 130-140 вагонов от ОАО "РЖД".

Кроме того, сказал Касаев, решается вопрос о перепрофилировании и дозагрузке ВВРЗ за счет создания цеха ремонта электропоездов . Сегодня в России существует дефицит предприятий по ремонту электропоездов переменного тока. Количество электричек, требующих ремонта, исчисляется тысячами, и потребность эта сохранится еще на протяжении 10-15 лет, отметил он.

Предварительный проект развития данного направления, подготовленный с помощью специалистов Московского локомотиворемонтного завода, должен быть готов до 19 сентября.