Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.

В июле Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.