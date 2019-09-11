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РИА Новости

Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник

12:58 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк"Форум Действий" ОНФ. 18 декабря 2017
Форум Действий ОНФ. 18 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Форум Действий" ОНФ. 18 декабря 2017. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.
В июле Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
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"В пятницу, 13 сентября, вечером состоится заседание центрального штаба, на котором будет представлен новый руководитель исполкома ОНФ", - сказал собеседник агентства.
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Михаил РазвожаевОбщероссийский народный фронтРоссияПолитика
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