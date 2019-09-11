Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.
В июле Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
"В пятницу, 13 сентября, вечером состоится заседание центрального штаба, на котором будет представлен новый руководитель исполкома ОНФ", - сказал собеседник агентства.