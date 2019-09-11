Пресс-конференция о проведении Абсолют Московского марафона

Участники:
- руководитель Департамента спорта г. Москвы Алексей КОНДРАНЦЕВ;
- двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, председатель РОО "Федерация легкой атлетики г. Москвы" Светлана МАСТЕРКОВА;
- директор Абсолют Московского марафона Дмитрий ТАРАСОВ;
- генеральный директор АО "Лужники" Александр ПРОНИН.
Самый массовый забег России пройдет 22 сентября на дистанциях 42,2 км и 10 км. Турнир уже вошел в систему AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с крупнейшими марафонами мира. В соревнованиях примут участие хендбайкеры и колясочники. В этом году в рамках мероприятия Всероссийская федерация легкой атлетики снова проведет Кубок России по марафонскому бегу. Событие привлечет на забег элиту российской легкой атлетики.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Департамента спорта г. Москвы Алексей КОНДРАНЦЕВ;
- двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, председатель РОО "Федерация легкой атлетики г. Москвы" Светлана МАСТЕРКОВА;
- директор Абсолют Московского марафона Дмитрий ТАРАСОВ;
- генеральный директор АО "Лужники" Александр ПРОНИН.
Самый массовый забег России пройдет 22 сентября на дистанциях 42,2 км и 10 км. Турнир уже вошел в систему AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с крупнейшими марафонами мира. В соревнованиях примут участие хендбайкеры и колясочники. В этом году в рамках мероприятия Всероссийская федерация легкой атлетики снова проведет Кубок России по марафонскому бегу. Событие привлечет на забег элиту российской легкой атлетики.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/