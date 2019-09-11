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РИА Новости

Пресс-конференция о проведении Абсолют Московского марафона

12:54 11.09.2019 (обновлено: 15:19 11.09.2019)
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18 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению Абсолют Московского марафона.
Участники:
- руководитель Департамента спорта г. Москвы Алексей КОНДРАНЦЕВ;
- двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, председатель РОО "Федерация легкой атлетики г. Москвы" Светлана МАСТЕРКОВА;
- директор Абсолют Московского марафона Дмитрий ТАРАСОВ;
- генеральный директор АО "Лужники" Александр ПРОНИН.

Самый массовый забег России пройдет 22 сентября на дистанциях 42,2 км и 10 км. Турнир уже вошел в систему AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с крупнейшими марафонами мира. В соревнованиях примут участие хендбайкеры и колясочники. В этом году в рамках мероприятия Всероссийская федерация легкой атлетики снова проведет Кубок России по марафонскому бегу. Событие привлечет на забег элиту российской легкой атлетики.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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