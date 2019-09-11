В Сети появились фотографии Дэниеля Крейга, испачканного кровью

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В Сети появились фотографии со съемок фильма о Джеймсе Бонде No Time No Die, на которых британский лицо Дэниеля Крейга испачкано кровью.

Daniel Craig with fake blood on face spotted filming #NoTimeToDie in Matera on 10 September #Bond25 https://t.co/GBqRI5roiG — James Bond 007 News (@JB007_news) 10 сентября 2019 г.

На этой неделе актера заметили в итальянском городе Матера, где он играл в опасной сцене - вылетел из окна старинного здания. Поклонники не сомневаются, что Бонда ждет очередная жестокая война с международной преступностью.

Ранее дублер Крейга специально разбил раритетный автомобиль стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов, когда режиссер Кэри Фукунага снимал эпизод с погоней.

До этого в Сети была информация о том, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде может стать последним после того, как агент "007" спрыгнул с огромной высоты в пропасть.