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РИА Новости
Культура

В Сети появились фотографии Дэниеля Крейга, испачканного кровью

13:57 11.09.2019
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© Sony Pictures Releasing CIS / Перейти в фотобанкИсполнитель главной роли суперагента 007 Дэниел Крэйг (Джеймс Бонд) в фильме "Квант милосердия"
Исполнитель главной роли суперагента 007 Дэниел Крэйг (Джеймс Бонд) в фильме Квант милосердия
© Sony Pictures Releasing CIS
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В Сети появились фотографии со съемок фильма о Джеймсе Бонде No Time No Die, на которых британский лицо Дэниеля Крейга испачкано кровью.
На этой неделе актера заметили в итальянском городе Матера, где он играл в опасной сцене - вылетел из окна старинного здания. Поклонники не сомневаются, что Бонда ждет очередная жестокая война с международной преступностью.
Ранее дублер Крейга специально разбил раритетный автомобиль стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов, когда режиссер Кэри Фукунага снимал эпизод с погоней.
До этого в Сети была информация о том, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде может стать последним после того, как агент "007" спрыгнул с огромной высоты в пропасть.
В любом случае, все это получится узнать не раньше выхода картины - весной 2020 года.
Актер Дэниэл Крэйг на премьере фильма Спектр
22 августа, 13:15Культура
Новый фильм о Джеймсе Бонде может стать последним
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс БондДэниел Крейг
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