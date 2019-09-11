Политика по Арктике не поменяется из-за ухода Болтона, заявил Песков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Политика по Арктике не поменяется из-за ухода советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Россия останется великой арктической державой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.
"Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. А что касается России, она как была великой арктической державой, так она ею и останется, где бы господин Болтон ни работал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поменяется ли политика США в вопросе расстановки сил в Арктике в связи с уходом с поста Болтона, который выступал против усиления России и Китая в Арктике.