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РИА Новости

Политика по Арктике не поменяется из-за ухода Болтона, заявил Песков

12:50 11.09.2019 (обновлено: 12:53 11.09.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Политика по Арктике не поменяется из-за ухода советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Россия останется великой арктической державой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.
"Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. А что касается России, она как была великой арктической державой, так она ею и останется, где бы господин Болтон ни работал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поменяется ли политика США в вопросе расстановки сил в Арктике в связи с уходом с поста Болтона, который выступал против усиления России и Китая в Арктике.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
11:26РИА Новости
Эксперт назвал отставку экс-советника президента США Болтона ожидаемой
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Джон БолтонАрктикаДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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