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РИА Новости

Топилин рассказал о подготовке концепции политики активного долголетия

12:17 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Концепция политики активного долголетия может быть готова в течение двух-трех месяцев, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
"Я думаю, что в течение буквально двух-трех месяцев мы могли бы её (Концепцию политики активного долголетия - ред.) уже, что называется, привести к такому документу, который можно было бы использовать для регионов на практике и для подготовки изменений в стратегию (Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения - ред.)", – сказал он на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
Топилин отметил, что возникает вопрос о совмещении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения с Концепцией активного долголетия. Он отметил, что, возможно, потребуется пересмотреть и переписать стратегию.
"В моем понимании все-таки, если мы хотим достаточно глобально на эту историю посмотреть, мне кажется, лучше тогда новую стратегию выпустить", - добавил Топилин.
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