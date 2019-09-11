Топилин рассказал о подготовке концепции политики активного долголетия

"Я думаю, что в течение буквально двух-трех месяцев мы могли бы её (Концепцию политики активного долголетия - ред.) уже, что называется, привести к такому документу, который можно было бы использовать для регионов на практике и для подготовки изменений в стратегию (Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения - ред.)", – сказал он на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.