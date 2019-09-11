Москалькова рассказала о снижении обращений в институт омбудсмена

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Снижение количества обращений в институт омбудсмена за последний год можно считать положительной тенденцией, которая говорит о работе других механизмов помощи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Всего ко всем региональным уполномоченным поступило в прошлом году около 200 тысяч обращений... цифра говорит о масштабах и востребованности института уполномоченных... из этих 38 тысяч, которые ко мне непосредственно поступили как к уполномоченному, из Дальневосточного округа поступило где-то порядка 2% - это небольшая цифра, причем в последний год наметилась тенденция снижения обращений... Это радостная тенденция, когда меньше поступает жалоб – значит, люди находят другие механизмы решения вопросов", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Вести: Приморье".

Москалькова подчеркнула, что региональная специфика обращений существует, однако в большинстве случаев люди обращаются за помощью по вопросам защиты прав в социально-экономической сфере, доступности и качества медицинского обслуживания, образования, жилья, а также вопросам трудового права: выплат гражданам от обанкротившихся предприятий. Однако, по ее данным, одна треть жалоб связана с уголовно-процессуальной сферой.

"Почти треть жалоб связана с правом участников уголовного процесса. Почти каждый из нас рано или поздно становится или свидетелем преступления или правонарушения, или потерпевшим или третьим лицом, который связан с уголовно-процессуальной деятельностью. Люди жалуются на длительные сроки расследования, на отказ в возбуждении уголовных дел. А отказ в возбуждении уголовных дел - это отказ потерпевшего к правосудию", - добавила Москалькова.