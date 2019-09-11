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РИА Новости

Москалькова рассказала о снижении обращений в институт омбудсмена

12:14 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Снижение количества обращений в институт омбудсмена за последний год можно считать положительной тенденцией, которая говорит о работе других механизмов помощи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Всего ко всем региональным уполномоченным поступило в прошлом году около 200 тысяч обращений... цифра говорит о масштабах и востребованности института уполномоченных... из этих 38 тысяч, которые ко мне непосредственно поступили как к уполномоченному, из Дальневосточного округа поступило где-то порядка 2% - это небольшая цифра, причем в последний год наметилась тенденция снижения обращений... Это радостная тенденция, когда меньше поступает жалоб – значит, люди находят другие механизмы решения вопросов", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Вести: Приморье".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
04:51РИА Новости
Москалькова: все больше потерпевших жалуются на отказ в возбуждении дел
Москалькова подчеркнула, что региональная специфика обращений существует, однако в большинстве случаев люди обращаются за помощью по вопросам защиты прав в социально-экономической сфере, доступности и качества медицинского обслуживания, образования, жилья, а также вопросам трудового права: выплат гражданам от обанкротившихся предприятий. Однако, по ее данным, одна треть жалоб связана с уголовно-процессуальной сферой.
"Почти треть жалоб связана с правом участников уголовного процесса. Почти каждый из нас рано или поздно становится или свидетелем преступления или правонарушения, или потерпевшим или третьим лицом, который связан с уголовно-процессуальной деятельностью. Люди жалуются на длительные сроки расследования, на отказ в возбуждении уголовных дел. А отказ в возбуждении уголовных дел - это отказ потерпевшего к правосудию", - добавила Москалькова.
Кроме того, отметила снижение количества обращений, связанных с безопасностью и правом на безопасную окружающую среду.
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