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РИА Новости

В Карелии на девочку упали ворота во время урока физкультуры

12:12 11.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения во время урока футбольных ворот на 12-летнюю школьницу в карельском городе Беломорске, сообщает в среду региональный СК РФ.
"По версии следствия, 10 сентября 12-летняя девочка на спортивной площадке школы во время занятий на уроке физической культуры подошла к металлическим воротам и повисла на них. Под весом ребенка ворота упали на нее, в результате девочка получила травму", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело о халатности.
Как пояснили в среду РИА Новости в минздраве Карелии, ребенок был доставлен в районную больницу с диагнозом закрытая травма живота и прооперирована. Отмечается, что в настоящее время состояние девочки оценивается, как стабильное, ее жизни ничего не угрожает.
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Следственный комитет РФПетрозаводскРоссияКарелияПроисшествия
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