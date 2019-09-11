В Карелии на девочку упали ворота во время урока физкультуры

"По версии следствия, 10 сентября 12-летняя девочка на спортивной площадке школы во время занятий на уроке физической культуры подошла к металлическим воротам и повисла на них. Под весом ребенка ворота упали на нее, в результате девочка получила травму", - говорится в сообщении.