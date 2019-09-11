Топилин призвал стремиться к выравниванию тарифов на соцуслуги в регионах

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Нужно стремиться к тому, чтобы выравнивать тарифы на социальные услуги в регионах или переходить к системе их субсидирования, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Он обратил внимание, что тарифы на социальные услуги являются компетенцией субъектов с разным бюджетным обеспечением.
"Но это не означает, что мы не должны стремиться к тому, что тарифы выравнивать. То есть нам надо какой-то механизм искать", – заявил Топилин на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
По его словам, решение этого вопроса необходимо искать вместе с министерством финансов. "Либо у нас будет стратегическая линия по поводу того, что у нас регионы будут выравниваться экономически... Либо мы должны каким-то образом, наверное, переходить... если это не получается, к системе какого-то субсидирования предоставления услуг", – добавил министр.