Топилин призвал стремиться к выравниванию тарифов на соцуслуги в регионах

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Нужно стремиться к тому, чтобы выравнивать тарифы на социальные услуги в регионах или переходить к системе их субсидирования, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Он обратил внимание, что тарифы на социальные услуги являются компетенцией субъектов с разным бюджетным обеспечением.

"Но это не означает, что мы не должны стремиться к тому, что тарифы выравнивать. То есть нам надо какой-то механизм искать", – заявил Топилин на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.