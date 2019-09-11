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РИА Новости

Рождение и смерть одного, но двойного фейка

12:10 11.09.2019 (обновлено: 12:28 11.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
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Из Facebook-аккаунта Марии Захаровой
В начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа. Прямая цитата: "У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили — и вы можете отчетливо это видеть — предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США; о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах".

Десятого сентября, то есть спустя ровно три месяца, Джон Болтон был уволен президентом США Дональдом Трампом со следующим объяснением: "Я вчера вечером сообщил Джону Болтону, что его услуги более не нужны в Белом доме. Я крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации".

У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и, соответственно, стало инструментом пропаганды? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все. Потому что пора.
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в Ереване
Вчера, 21:25Сказано в эфире
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Джон БолтонМария ЗахароваДональд ТрампBloomberg L.P.The Wall Street JournalКитайРоссияСШААвторыВ мире
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