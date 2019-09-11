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РИА Новости

В Забайкалье продолжают заново отстраивать Чабанские стоянки после пожаров

11:55 11.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
ЧИТА, 11 сен – РИА Новости. Чабанские стоянки после апрельских степных пожаров продолжают заново отстраивать в Забайкалье, пять из них уже сданы в эксплуатацию, сообщила пресс-служба губернатора.
"В четырех районах Забайкальского края полностью завершены работы по восстановлению пяти пострадавших от природных пожаров чабанских стоянок. Объекты уже сданы в эксплуатацию. Восстановление животноводческих стоянок в регионе ведется по указу президента России и под личным контролем главы Забайкалья Александра Осипова", - говорится в сообщении.
Хозяин животноводческой стоянки в Могойтуйском районе Мунко Жаргалов во время пожара потерял 140 голов мелкого рогатого скота. Убытки составили более 280 тысяч рублей.
"Жалко было, конечно, смотреть на сгоревших животных. В тот день был сильный ураган. Огонь пришел к нам за 10-15 минут. Мы ничего не успели сделать. Сейчас здесь все заново построили, я постоянно следил за ходом работ. Все было выполнено быстро и качественно, мы довольны. Уже можно заселяться в дом, но еще нужно купить мебель. Сами бы мы все это не построили, много денег нужно", - приводит пресс-служба слова Жаргалова.
Также строительство завершено на животноводческой стоянке Владимира Малкова в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Кункур" Агинского района и Олега Гузенова в Краснокаменском районе. Сгоревшие объекты инфраструктуры полностью заново отстроены на двух чабанских стоянках в Борзинском районе: в сельхозкооперативе "Хадабулак" - на усадьбе, в которой трудится Владимир Черенцов, и в личном подсобном хозяйстве Игоря Чернова.
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"На сегодняшний день работы ведутся на 118 стоянках, доля выполненных работ по строительству всех пострадавших чабанских стоянок составляет более 55%. Все мероприятия на объектах будут завершены к 15 октября", - говорится в сообщении.
Из резервного фонда России Забайкалью было выделено около 820 миллионов рублей на компенсацию за утраченное поголовье сельскохозяйственных животных, материальные ценности и восстановление чабанских стоянок. Правительство региона в ежедневном режиме ведет технический контроль за проведением восстановительных работ на чабанских стоянках. "Для этого привлечены специалисты в сфере строительства и осуществляется выезд групп, которые проверяют проектно-сметную документацию подрядчиков на соответствие объемов работ, заявленных в документах. Также представители краевых органов власти находятся в тесном контакте с заказчиками и исполнителями, помогая пострадавшим сельхозтоваропроизводителям оперативно решать организационные вопросы", - добавили в пресс-службе.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о завершении всех восстановительных мероприятий до 15 октября. По информации краевых властей, планировалось восстановить 123 чабанские стоянки.
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