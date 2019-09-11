В Забайкалье продолжают заново отстраивать Чабанские стоянки после пожаров

ЧИТА, 11 сен – РИА Новости. Чабанские стоянки после апрельских степных пожаров продолжают заново отстраивать в Забайкалье, пять из них уже сданы в эксплуатацию, сообщила пресс-служба губернатора.

"В четырех районах Забайкальского края полностью завершены работы по восстановлению пяти пострадавших от природных пожаров чабанских стоянок. Объекты уже сданы в эксплуатацию. Восстановление животноводческих стоянок в регионе ведется по указу президента России и под личным контролем главы Забайкалья Александра Осипова", - говорится в сообщении.

Хозяин животноводческой стоянки в Могойтуйском районе Мунко Жаргалов во время пожара потерял 140 голов мелкого рогатого скота. Убытки составили более 280 тысяч рублей.

"Жалко было, конечно, смотреть на сгоревших животных. В тот день был сильный ураган. Огонь пришел к нам за 10-15 минут. Мы ничего не успели сделать. Сейчас здесь все заново построили, я постоянно следил за ходом работ. Все было выполнено быстро и качественно, мы довольны. Уже можно заселяться в дом, но еще нужно купить мебель. Сами бы мы все это не построили, много денег нужно", - приводит пресс-служба слова Жаргалова.

Также строительство завершено на животноводческой стоянке Владимира Малкова в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Кункур" Агинского района и Олега Гузенова в Краснокаменском районе. Сгоревшие объекты инфраструктуры полностью заново отстроены на двух чабанских стоянках в Борзинском районе: в сельхозкооперативе "Хадабулак" - на усадьбе, в которой трудится Владимир Черенцов, и в личном подсобном хозяйстве Игоря Чернова.

"На сегодняшний день работы ведутся на 118 стоянках, доля выполненных работ по строительству всех пострадавших чабанских стоянок составляет более 55%. Все мероприятия на объектах будут завершены к 15 октября", - говорится в сообщении.

Из резервного фонда России Забайкалью было выделено около 820 миллионов рублей на компенсацию за утраченное поголовье сельскохозяйственных животных, материальные ценности и восстановление чабанских стоянок. Правительство региона в ежедневном режиме ведет технический контроль за проведением восстановительных работ на чабанских стоянках. "Для этого привлечены специалисты в сфере строительства и осуществляется выезд групп, которые проверяют проектно-сметную документацию подрядчиков на соответствие объемов работ, заявленных в документах. Также представители краевых органов власти находятся в тесном контакте с заказчиками и исполнителями, помогая пострадавшим сельхозтоваропроизводителям оперативно решать организационные вопросы", - добавили в пресс-службе.