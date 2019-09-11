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РИА Новости
Культура

Голодец призвала сделать мировые памятники культуры доступнее для молодежи

11:40 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОльга Голодец
Ольга Голодец
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Ольга Голодец. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец призвала участников генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) обеспечить увеличение доступности мировых памятников истории, культуры, искусства и природы для молодого поколения.
Выступая с приветственным словом перед делегатами генеральной ассамблеи, она подчеркнула, что увеличение доступности важных памятников является приоритетной задачей.
"Сегодня на каждом из вас лежит серьезнейшая миссия продвижения туризма как способа гуманитарного и общественного мирового развития. Мы для себя ставим основной задачей увеличение доступности для младшего поколения, для детей, студентов, школьников. Появление гуманитарных связей в будущем будет являться основной платформой для взаимопонимания и сотрудничества в мире", - сказала Голодец.
"Я обращаюсь с напутствием сделать доступность всех важных объектов в мире для нашей молодежи, доступность к культуре разных стран, к величайшим памятникам истории и природным явлениям", - добавила вице-премьер.
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КультураОльга ГолодецРоссия
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