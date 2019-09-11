Голодец призвала сделать мировые памятники культуры доступнее для молодежи

"Сегодня на каждом из вас лежит серьезнейшая миссия продвижения туризма как способа гуманитарного и общественного мирового развития. Мы для себя ставим основной задачей увеличение доступности для младшего поколения, для детей, студентов, школьников. Появление гуманитарных связей в будущем будет являться основной платформой для взаимопонимания и сотрудничества в мире", - сказала Голодец.