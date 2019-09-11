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РИА Новости

В Комсомольск-на-Амуре отправят мощные насосы из Иркутской области

11:39 11.09.2019 (обновлено: 11:41 11.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Насосы, которые откачивали воду с улиц Хабаровска в период высокого уровня Амура, снимают после улучшения обстановки и направляют в Комсомольск-на-Амуре, где ждут пик паводка, сообщает мэрия Хабаровска в среду.
Уровень Амура у Хабаровска опустился до 580 сантиметров, что на 20 сантиметров ниже опасной для города отметки. Здесь остаются подтопленными дождями и грунтовыми водами 33 жилых дома и 167 приусадебных участков. Из-за паводков в Хабаровском крае введен режим ЧС. Самая сложная ситуация в Комсомольске, где уровень достиг 829 сантиметров, при опасном уровне в 650 сантиметров, рекой там подтоплено 367 частных домов и 370 подвалов многоквартирных домов подтоплены дождями.
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"Так как опасность подтопления краевой столицы миновала, с улицы Богачева и с дамбы в районе улицы Запарина сняты массированные насосные группы. Часть оборудования – две мощных установки производительностью по 720 кубометров в час уже сегодня отправятся в тонущий Комсомольск-на-Амуре. Остальное оборудование останется в Хабаровске в резерве и, в случае необходимости, будет быстро развернуто и снова использовано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Хабаровске продолжается откачка воды в частном секторе по улице Вилюйской. На дамбе в затоне "дежурит" большой насос мощностью в 5 тысяч кубометров воды в час. В районе арены "Ерофей" насосное оборудование пока отключено, но в случае проливных дождей может быть снова запущено.
Сообщается, что ливневые коллекторы в настоящее время переполнены, но они останутся затомпонированы до снижения Амура до 5,5 метров. Поэтому в случае дождей возможно подтопление улиц Хабаровска. Режим ЧС на территории города сохраняется.
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Комсомольск-на-АмуреХабаровскИркутская областьХабаровский крайПроисшествия
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