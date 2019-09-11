В Комсомольск-на-Амуре отправят мощные насосы из Иркутской области

ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Насосы, которые откачивали воду с улиц Хабаровска в период высокого уровня Амура, снимают после улучшения обстановки и направляют в Комсомольск-на-Амуре, где ждут пик паводка, сообщает мэрия Хабаровска в среду.

Уровень Амура у Хабаровска опустился до 580 сантиметров, что на 20 сантиметров ниже опасной для города отметки. Здесь остаются подтопленными дождями и грунтовыми водами 33 жилых дома и 167 приусадебных участков. Из-за паводков в Хабаровском крае введен режим ЧС. Самая сложная ситуация в Комсомольске, где уровень достиг 829 сантиметров, при опасном уровне в 650 сантиметров, рекой там подтоплено 367 частных домов и 370 подвалов многоквартирных домов подтоплены дождями.

"Так как опасность подтопления краевой столицы миновала, с улицы Богачева и с дамбы в районе улицы Запарина сняты массированные насосные группы. Часть оборудования – две мощных установки производительностью по 720 кубометров в час уже сегодня отправятся в тонущий Комсомольск-на-Амуре. Остальное оборудование останется в Хабаровске в резерве и, в случае необходимости, будет быстро развернуто и снова использовано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Хабаровске продолжается откачка воды в частном секторе по улице Вилюйской. На дамбе в затоне "дежурит" большой насос мощностью в 5 тысяч кубометров воды в час. В районе арены "Ерофей" насосное оборудование пока отключено, но в случае проливных дождей может быть снова запущено.