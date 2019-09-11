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РИА Новости

Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви

11:24 11.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сен - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийска застрелил мужчину после того, как он сделал ему замечание и попросил не заходить в квартиру в обуви, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду СУСК РФ по Югре.
Инцидент произошел вечером 10 сентября. По данным ведомства, 66-летний мужчина выстрелил в хозяина квартиры в доме по улице Парковой, с которым у него был конфликт. Следствие полагает, что изначально ссора разгорелась, когда мужчина приехал за своей сожительницей к ее знакомым, чтобы забрать женщину домой.
"Хозяин квартиры сделал замечание гостю, который прошел в дом в обуви, после чего между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый уехал, но через некоторое время вернулся с оружием, из которого при следующей встрече выстрелил в потерпевшего", - говорится в сообщении.
Стрелок с места преступления скрылся на машине, однако вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье об убийстве. Решается вопрос о его заключении под стражу, добавили в ведомстве.
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