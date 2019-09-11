Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сен - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийска застрелил мужчину после того, как он сделал ему замечание и попросил не заходить в квартиру в обуви, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду СУСК РФ по Югре.

Инцидент произошел вечером 10 сентября. По данным ведомства, 66-летний мужчина выстрелил в хозяина квартиры в доме по улице Парковой, с которым у него был конфликт. Следствие полагает, что изначально ссора разгорелась, когда мужчина приехал за своей сожительницей к ее знакомым, чтобы забрать женщину домой.

"Хозяин квартиры сделал замечание гостю, который прошел в дом в обуви, после чего между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый уехал, но через некоторое время вернулся с оружием, из которого при следующей встрече выстрелил в потерпевшего", - говорится в сообщении.