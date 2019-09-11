Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о планах распространить суверенитет Тель-Авива на Иорданскую долину связаны с усилением влияния Ирана на израильских рубежах и могут спровоцировать новую интифаду, заявил РИА Новости доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко.

Ранее во вторник Нетаньяху объявил о том, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22 созыва, которые пройдут 17 сентября.

"В первую очередь, это момент конъюнктурный, политический, потому что Нетаньяху продолжает отстаивать свою позицию и свой образ жесткого борца за интересы израильского народа. Поскольку сейчас внешнеполитическая обстановка становится все более напряженной, от правительства требуются решительные действия. Такие заявления напрямую связаны с усилением влияния Ирана на рубежах Израиля и вписываются в контекст израильской тактики и стратегии на сирийском направлении, которая нацелена на то, чтобы ограничить военное присутствие Ирана, а Иран параллельно расширяется присутствие не только по сирийскому вектору, но и активно борется за влияние в палестинском сообществе", - сказал Демиденко.

По его мнению, такие планы израильского премьера могут спровоцировать новую интифаду.

"Вся самоидентификация палестинцев и палестинского политического истеблишмента происходит через призму отрицания Израиля и борьбы с ним. Этим палестинское общество и скреплено внутри себя - неприятием Израиля, поэтому это может спровоцировать новую интифаду", - отметил политолог.

Дальше, как полагает собеседник агентства, возникнет вопрос в том, насколько палестинское руководство, будь то официальное в лице Махмуда Аббаса, то полуофициальное в лице ХАМАС, готовы на решительные действия по расширению этой интифады и доведению ее до логического конца.