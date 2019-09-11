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РИА Новости

Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро

11:10 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах некоторых станций московского метро произошел в среду, сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Twitter.
"На некоторых станциях метро наблюдается сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах. Банк-эквайер ВТБ уже ведет работу по обновлению ПО – проблема должна быть решена в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.
Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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