Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах некоторых станций московского метро произошел в среду, сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Twitter.
"На некоторых станциях метро наблюдается сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах. Банк-эквайер ВТБ уже ведет работу по обновлению ПО – проблема должна быть решена в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.
Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.