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РИА Новости

Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг

11:09 11.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам дать оценку роли некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг, а министерствам - провести инвентаризацию сайтов по наличию информации о тарифах на такие услуги.
"Было бы правильно на сегодняшний день, и я хочу этот посыл направить в сторону наших регионов, чтобы все-таки были произведены оценки той роли, которую во всех регионах сейчас выполняют некоммерческие организации, осуществляя те или иные социальные услуги", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Она уточнила, что такая информация должна быть представлена в федеральные органы власти. Это позволит обобщить её и понять, где необходимо дополнительное нормативное или административное регулирование.
Голикова обратила внимание, что деятельность НКО неразрывно связана с информированностью граждан и структур, которые могли бы взаимодействовать с НКО. Такая работа не во всех регионах находится на должном уровне.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
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"В этой связи я бы хотела дать поручение сегодня и Минтруду, и Минздраву, и министерству просвещения, и министерству культуры, и министерству спорта организовать работу по инвентаризации официальных сайтов региональных органов власти в соответствующей сфере с точки зрения наличия в них информации в первую очередь о тарифах социальных услуг, по которым предоставляются услуги в том числе некоммерческими организациями ", – добавила Голикова. -0-
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