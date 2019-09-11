Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам дать оценку роли некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг, а министерствам - провести инвентаризацию сайтов по наличию информации о тарифах на такие услуги.

"Было бы правильно на сегодняшний день, и я хочу этот посыл направить в сторону наших регионов, чтобы все-таки были произведены оценки той роли, которую во всех регионах сейчас выполняют некоммерческие организации, осуществляя те или иные социальные услуги", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она уточнила, что такая информация должна быть представлена в федеральные органы власти. Это позволит обобщить её и понять, где необходимо дополнительное нормативное или административное регулирование.

Голикова обратила внимание, что деятельность НКО неразрывно связана с информированностью граждан и структур, которые могли бы взаимодействовать с НКО. Такая работа не во всех регионах находится на должном уровне.