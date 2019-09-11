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РИА Новости

Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел

11:04 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкДетское автомобильное кресло
Детское автомобильное кресло
© РИА Новости / Александр Уткин
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Детское автомобильное кресло. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство поручило Минпромторгу РФ разработать предложения по субсидированию производителей детских автокресел, следует из решений по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
"Минпромторгу России с учетом поручений правительства Российской Федерации представить в правительство предложения по субсидированию части затрат российских производителей детских удерживающих устройств в целях обеспечения их доступности для приобретения гражданами Российской Федерации. Срок – 2 декабря 2019 года", - говорится в документе.
Наталья Агре
29 августа, 16:58РИА Новости
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Заседание правительственной комиссии под председательством вице-премьера Максима Акимова прошло 28 августа, рассматривались вопросы повышения защищенности детей от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
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