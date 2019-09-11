Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство поручило Минпромторгу РФ разработать предложения по субсидированию производителей детских автокресел, следует из решений по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Минпромторгу России с учетом поручений правительства Российской Федерации представить в правительство предложения по субсидированию части затрат российских производителей детских удерживающих устройств в целях обеспечения их доступности для приобретения гражданами Российской Федерации. Срок – 2 декабря 2019 года", - говорится в документе.