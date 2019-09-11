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РИА Новости

Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями

10:58 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная". Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 11 сен - РИА Новости. Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима призвал РФ на саммите "Россия-Африка", который пройдет в октябре в Сочи, представить свои технологии в переработке полезных ископаемых, об этом он заявил РИА Новости.
"Я призываю российские компании представить технологии. Многим африканским странам нужны технологии в переработке полезных ископаемых, это очень важно. Самая большая проблема у нас - это переработка полезных ископаемых. Технологии, которые сейчас существуют в США, Японии, даже в Китае - слишком дорогие. У русских есть ноу-хау и технологии для их использования", - сказал министр.
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Он добавил, что на саммит в Сочи отправится президент Экваториальной Гвинеи и большая делегация вместе с ним.
Первый саммит Россия-Африка пройдет в октябре этого года в Сочи под председательством президентов России и Египта. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка. По его словам, в мероприятиях примут участие главы 40 государств и правительств, а также руководители нескольких региональных организаций.
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Габриэль Мбега Обиангу ЛимаАфрикаРоссияЭкваториальная ГвинеяВ мире
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