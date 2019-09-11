Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями

АБУ-ДАБИ, 11 сен - РИА Новости. Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима призвал РФ на саммите "Россия-Африка", который пройдет в октябре в Сочи, представить свои технологии в переработке полезных ископаемых, об этом он заявил РИА Новости.

"Я призываю российские компании представить технологии. Многим африканским странам нужны технологии в переработке полезных ископаемых, это очень важно. Самая большая проблема у нас - это переработка полезных ископаемых. Технологии, которые сейчас существуют в США, Японии, даже в Китае - слишком дорогие. У русских есть ноу-хау и технологии для их использования", - сказал министр.

Он добавил, что на саммит в Сочи отправится президент Экваториальной Гвинеи и большая делегация вместе с ним.