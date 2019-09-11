Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР

"Выявлена установка противником 32 противотанковых мин в районе населенного пункта Богдановка (под контролем Киева – ред.), в 150 метрах к северу от края участка разведения в районе Петровского, чем создаётся угроза жизни и препятствие работе наблюдателей СММ ОБСЕ", - сказал представитель Народной милиции.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.