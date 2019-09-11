В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания

"Единственное, что мы делали и продолжаем делать, и мне кажется это важное направление по защите прав радиостанций, интеллектуальных прав - это борьба с интеллектуальным пиратством. Онлайн-пиратство, когда все ваши эфиры выходят не на ваших волнах, в том числе и в интернете. И эта борьба будет продолжаться, мы будем создавать новые дополнительные возможности для всех вас, чтобы вы могли защищать свои права как минимум на территории Российской Федерации, используя то достаточно продвинутое современное законодательство, которое создано у нас для защиты интеллектуальных прав ваших компаний, ваших радиостанций", - сказал Левин.