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РИА Новости

В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания

10:52 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме намерены продолжать борьбу с интеллектуальным пиратством, в том числе в сфере радиовещания, заявил председатель комитета ГД по информационной политике Леонид Левин на открытии международного форума русскоязычных вещателей.
Депутат рассказал, что комитет ГД по информационной политике не готовит никаких новых законопроектов для регулирования сферы радиовещания. По его мнению, индустрия сегодня "эффективна и самодостаточна", и нет необходимости вносить в нее "дополнительные законодательные корректировки".
"Единственное, что мы делали и продолжаем делать, и мне кажется это важное направление по защите прав радиостанций, интеллектуальных прав - это борьба с интеллектуальным пиратством. Онлайн-пиратство, когда все ваши эфиры выходят не на ваших волнах, в том числе и в интернете. И эта борьба будет продолжаться, мы будем создавать новые дополнительные возможности для всех вас, чтобы вы могли защищать свои права как минимум на территории Российской Федерации, используя то достаточно продвинутое современное законодательство, которое создано у нас для защиты интеллектуальных прав ваших компаний, ваших радиостанций", - сказал Левин.
Международный форум русскоязычных вещателей проходит 10-11 сентября в МИА "Россия сегодня".
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