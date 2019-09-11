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РИА Новости

Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье

10:45 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЛешуковПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов
© РИА Новости / Александр Лешуков
Посол России в Турции Алексей Ерхов . Архивное фото
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости, Федор Смирнов. Пять российских дипломатов, работающих в генконсульстве в турецкой Анталье, сталкиваются с высокой нагрузкой из-за большого числа происшествий с российскими туристами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Часть претензий к российским дипломатам, может быть, справедлива в том, что касается оперативности реагирования. Но надо учитывать: в настоящее время в генконсульстве в Анталье – всего пять дипломатов. Например, один находится в Денизли в госпитале с родителями умирающей (после несчастного случая в бассейне отеля в Бодруме 12-летней) Алисы Адамовой, другой в это же время - в Аланье, где происходит аналогичная история с другой россиянкой... Третий дипломат - на выезде по гостиницам Антальи и окрестностям в связи с многочисленными обращениями туристов", - сказал Ерхов.
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Он отметил, что протяженность консульского округа генконсульства составляет порядка двух тысяч километров, и попасть в разные концы одновременно физически просто невозможно. "Оставшимся сотрудникам необходимо вести текущую консульскую работу, реагировать на срочные обращения, оформлять паспорта и визы, принимать граждан по вопросам нотариата, гражданства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за выполнение взятых перед туристом обязательств должен отвечать туроператор, и именно с его представителя на месте необходимо спрашивать и за "звездность" гостиницы, и за качество сервиса.
"Конечно, если появились действительно серьезные проблемы в отношениях с туроператором или администрацией отеля, то тогда наши консульские сотрудники готовы помочь на месте разобраться со сложившейся ситуацией. Ежедневно мы получаем десятки обращений от наших граждан, требующих зачастую незамедлительной реакции, нестандартных решений. И могу вас заверить, мои коллеги не оставляют ни одно из них без внимательного рассмотрения. Стараемся помочь по мере имеющихся возможностей и сил в каждом конкретном случае", - добавил Ерхов.
По его словам, российские дипломаты порой "оказываются в достаточно деликатной ситуации", когда в профессиональном азарте журналисты готовы пойти на разглашение персональных данных, забывают тщательно проверить обстоятельства дела, стремясь скорее опубликовать материал.
"Как пример: несколько лет назад региональные СМИ, не говоря уже о соцсетях, буквально взорвались: "Наша землячка … потеряла сознание в аэропорту! Где дипломаты?!". А дипломат в этот момент сидит с вашей землячкой в соответствующем отделении городской психиатрической лечебницы и выслушивает ее взволнованный монолог на тему о том, что она никогда в жизни больше не будет "класть водку на таблетки". А еще дипломат думает о том, как отправить её домой – ведь обратного билета у нее нет", - сказал Ерхов.
Случаи с россиянами бывают "совершенно чудовищные, буквально за гранью понимания", отметил он. "Ну как можно, зная, что твой близкий лежит в реанимации и врачи борются за его жизнь, так злоупотреблять алкоголем? Как можно отправить своего родного человека за тридевять земель, одного, с большой суммой денег, зная, что он нездоров, состоит на учете там-то и там-то? Уверен, никто не хочет, чтобы такие "подвиги" на турецкой земле стали достоянием гласности", - добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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Алексей ЕрховАнталья (провинция)РоссияВ мире
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