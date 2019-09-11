В Приморье готовят к выписке пострадавших при взрыве

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пострадавших при взрыве в жилом доме в городе Находка Приморского края готовят к выписке, сообщили РИА Новости в городской больнице.

Взрыв прогремел на первом этаже в четырехэтажном доме в городе Находка в понедельник, 26 августа, в 17.30 (10.30 мск). В результате два человека погибли, двое получили тяжелые ранения и в тяжелом состоянии были госпитализированы.

"Пострадавшие при взрыве гранаты были прооперированы в Находкинской городской больнице при поступлении, через два дня им был выполнен остеосинтез (фиксация костных отломков), заживление ран идёт без осложнений. В настоящее время состояние обоих пациентов удовлетворительное. Их готовят к выписке", - рассказал представитель Находкинской городской больницы.