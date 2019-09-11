Новак рассказал о встрече с новым министром энергетики Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 11 сен - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что на встрече с новым министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом во вторник не обсуждал необходимость изменения цен на нефть, т.к. цены сейчас рыночные.

"Мы, безусловно, вместе с министром обсудили ситуацию на мировом рынке, текущую ситуацию по ценам, исполнение соглашения ОПЕК+. Конечно, и про цены поговорили, но мы не обсуждали вопросы, касающиеся необходимости что-либо менять по ценам. Цены складываются рыночные, и наша задача смотреть за исполнением соглашения и фундаментальными показателями рынка", - сказал Новак журналистам.