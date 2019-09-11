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РИА Новости

Новак рассказал о встрече с новым министром энергетики Саудовской Аравии

09:43 11.09.2019 (обновлено: 10:09 11.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 11 сен - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что на встрече с новым министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом во вторник не обсуждал необходимость изменения цен на нефть, т.к. цены сейчас рыночные.
"Мы, безусловно, вместе с министром обсудили ситуацию на мировом рынке, текущую ситуацию по ценам, исполнение соглашения ОПЕК+. Конечно, и про цены поговорили, но мы не обсуждали вопросы, касающиеся необходимости что-либо менять по ценам. Цены складываются рыночные, и наша задача смотреть за исполнением соглашения и фундаментальными показателями рынка", - сказал Новак журналистам.
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В воскресенье Саудовская Аравия объявила, что новым главой министерства энергетики назначен сын короля - принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.
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Саудовская АравияРоссияЭкономика
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