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РИА Новости
Единый день голосования

Новый мэр Сочи начнет работу с общения с жителями и общественниками

09:42 11.09.2019
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© Фото : Администрация Краснодарского краяНовоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский
Новоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский
© Фото : Администрация Краснодарского края
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Новое руководство Сочи намерено выстраивать работу по запросам жителей и решению их проблем, обозначенных на личной встрече, сообщил журналистам мэр курорта Алексей Копайгородский.
Во вторник депутаты городского собрания Сочи единогласно выбрали новым мэром вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского. В среду утром прошла торжественная церемония инаугурации. Копайгородский пообещал максимально выкладываться на работе для решения проблем города и улучшения качества жизни горожан.
"Мы уже вчера пригласили всю общественность города Сочи. (Встреча) состоится сегодня. Все общественники города, все, кто не равнодушен к развитию города, знают проблемы. С ними состоится плодотворный разговор. И от их разговора, тонких, щепетильных тем мы выстроим первую поездку. Буквально в четверг сразу с утра поедем в место, которое больше всего беспокоит. И в последующую неделю будем выстраивать (работу) именно от их вопросов, задач и поручений для нас", - пояснил журналистам Копайгородский.
Выступая на торжественной церемонии вступления в должность, новый мэр пообещал максимально выкладываться на работе, "не подводить никого и оперативно решать все вопросы".
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