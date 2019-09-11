Новый мэр Сочи начнет работу с общения с жителями и общественниками

"Мы уже вчера пригласили всю общественность города Сочи. (Встреча) состоится сегодня. Все общественники города, все, кто не равнодушен к развитию города, знают проблемы. С ними состоится плодотворный разговор. И от их разговора, тонких, щепетильных тем мы выстроим первую поездку. Буквально в четверг сразу с утра поедем в место, которое больше всего беспокоит. И в последующую неделю будем выстраивать (работу) именно от их вопросов, задач и поручений для нас", - пояснил журналистам Копайгородский.