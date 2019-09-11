При пожаре на центральном рынке в Геленджике сгорели 25 павильонов

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Не менее 25 торговых павильонов сгорели, по уточненным данным, при крупном пожаре на центральном вещевом рынке в Геленджике Краснодарского края, были эвакуированы свыше тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате пожара на территории вещевого рынка на улице Горького сгорели 25 одноэтажных металлокаркасных павильонов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при пожаре с рынка были эвакуированы более тысячи человек.