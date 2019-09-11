В Челябинске задержали двух мужчин, сбежавших из психбольницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Полиция задержала двух пациентов, сбежавших из психоневрологической больницы в Челябинске, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МВД.

Заявление из областной психоневрологической больницы о том, что сбежали два пациента, поступило в полицию в понедельник. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба пациента были ранее судимы за имущественные преступления.