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РИА Новости

В Челябинске задержали двух мужчин, сбежавших из психбольницы

09:30 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Полиция задержала двух пациентов, сбежавших из психоневрологической больницы в Челябинске, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МВД.
Заявление из областной психоневрологической больницы о том, что сбежали два пациента, поступило в полицию в понедельник. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба пациента были ранее судимы за имущественные преступления.
"Вчера вечером в Металлургическом районе они были задержаны, доставлены в отдел полиции, затем перенаправлены в медицинское учреждение", – сказала собеседница агентства.
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ЧелябинскЕкатеринбургПроисшествия
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