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РИА Новости

В Якутии братьев будут судить за похищение и убийство человека

07:46 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух братьев, обвиняемых в похищении и убийстве, направлено в суд, сообщает пресс-служба якутской прокуратуры.
Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев. Они обвиняются в похищении человека, совершенном по предварительному сговору, с применением насилия. Старший обвиняется также в убийстве.
По версии следствия, обвиняемые пошли на преступление из-за ревности женщины к потерпевшему. При выходе мужчины из квартиры они оглушили его и насильно усадили в машину. Когда потерпевший, придя в себя, начал сопротивляться, старший брат нанес ему не менее 35 ударов ножом. В результате мужчина от полученных ран скончался на месте происшествия.
Братья вывезли труп и закопали его за пределами населенного пункта.
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.
Машина Следственного комитета РФ
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