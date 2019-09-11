В Якутии братьев будут судить за похищение и убийство человека

ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух братьев, обвиняемых в похищении и убийстве, направлено в суд, сообщает пресс-служба якутской прокуратуры.

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев. Они обвиняются в похищении человека, совершенном по предварительному сговору, с применением насилия. Старший обвиняется также в убийстве.

По версии следствия, обвиняемые пошли на преступление из-за ревности женщины к потерпевшему. При выходе мужчины из квартиры они оглушили его и насильно усадили в машину. Когда потерпевший, придя в себя, начал сопротивляться, старший брат нанес ему не менее 35 ударов ножом. В результате мужчина от полученных ран скончался на месте происшествия.

Братья вывезли труп и закопали его за пределами населенного пункта.