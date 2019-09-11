Лавров призвал США не перестраивать политическое поле Латинской Америки

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки "под себя" вызывают глубокую озабоченность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.

Глава МИД РФ отметил, что латиноамерикано-карибский регион (ЛАКБ) сейчас находится под серьезным давлением. "Глубокую озабоченность вызывают попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки "под себя" – в духе возрожденной "доктрины Монро". По сути Вашингтон присвоил себе право, исходя из собственных трактовок, применять силу там, где заблагорассудится, чтобы свергать правительства, которые по тем или иным причинам его не устраивают", - пояснил Лавров.

"Мы постоянно подчеркиваем, что подобные действия американской администрации подрывают основы региональной безопасности и стабильности, ведут к поляризации латиноамериканских обществ, а также идут вразрез с задачей построения в Латинской Америке "зоны мира", провозглашенной в Гаванской декларации на саммите СЕЛАК в январе 2014 года", - напомнил российский министр.

По его словам, Россия последовательно выступает за политически единую и экономически устойчивую Латинскую Америку.