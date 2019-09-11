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РИА Новости

Лавров призвал США не перестраивать политическое поле Латинской Америки

07:07 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки "под себя" вызывают глубокую озабоченность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.
Глава МИД РФ отметил, что латиноамерикано-карибский регион (ЛАКБ) сейчас находится под серьезным давлением. "Глубокую озабоченность вызывают попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки "под себя" – в духе возрожденной "доктрины Монро". По сути Вашингтон присвоил себе право, исходя из собственных трактовок, применять силу там, где заблагорассудится, чтобы свергать правительства, которые по тем или иным причинам его не устраивают", - пояснил Лавров.
"Мы постоянно подчеркиваем, что подобные действия американской администрации подрывают основы региональной безопасности и стабильности, ведут к поляризации латиноамериканских обществ, а также идут вразрез с задачей построения в Латинской Америке "зоны мира", провозглашенной в Гаванской декларации на саммите СЕЛАК в январе 2014 года", - напомнил российский министр.
По его словам, Россия последовательно выступает за политически единую и экономически устойчивую Латинскую Америку.
"Нацелены на совместную работу со всеми, кто разделяет наши подходы, в интересах поддержания в ЛАКБ мира и стабильности. Хорошим подспорьем для такого взаимодействия остается Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (договор Тлателолко) – первый международно-правовой документ, устанавливающий безъядерный статус целого региона. Готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с латиноамериканскими партнерами по вопросам укрепления режима ядерного нераспространения", - заключил он.
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