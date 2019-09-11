Пострадавших при взрыве в Находке перевели из реанимации

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в жилом доме в приморском городе Находка, который произошел в августе, переведены из реанимации, сообщили РИА Новости в городской больнице.

"Оба переведены из реанимации, продолжают лечение в стационаре. Состояние стабильное, средней степени тяжести", - рассказал представитель Находкинской городской больницы.

В реанимации они провели больше полумесяца – взрыв на первом этаже в четырехэтажном доме произошел в понедельник, 26 августа, в 17.30 (10.30 мск). В результате два человека погибли, двое в тяжелом состоянии были доставлены в Находкинскую горбольницу, где были прооперированы.