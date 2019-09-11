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РИА Новости
Единый день голосования

Выборы депутатов гордумы Благовещенска признали состоявшимися

06:48 11.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Благовещенской городской думы седьмого созыва признаны состоявшимися, сообщает избирком Амурской области.
"Принято решение об установлении общих результатов выборов депутатов Благовещенской городской Думы седьмого созыва, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
Из 30 кресел 25 займут кандидаты от "Единой России", два - представители КПРФ, одно - самовыдвиженец и по одному представители от ЛДПР и "Справедливой России", средняя явка на участки 8 сентября составила 17,6%. В сентябре 2014 года явка на выборах мэра Благовещенска и депутатов Благовещенской городской Думы шестого созыва была 26,72%.
В воскресенье в областном центре Приамурья работали 99 избирательных участка. Выборы проходили по одномандатным округам, весной депутаты внесли изменения в устав Благовещенска, отказавшись от смешанной системы выборов. В 2014 году выборы в гордуму проходили по одномандатным округам и партийным спискам.
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