Выборы депутатов гордумы Благовещенска признали состоявшимися

"Принято решение об установлении общих результатов выборов депутатов Благовещенской городской Думы седьмого созыва, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Из 30 кресел 25 займут кандидаты от "Единой России", два - представители КПРФ, одно - самовыдвиженец и по одному представители от ЛДПР и "Справедливой России", средняя явка на участки 8 сентября составила 17,6%. В сентябре 2014 года явка на выборах мэра Благовещенска и депутатов Благовещенской городской Думы шестого созыва была 26,72%.