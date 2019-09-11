Режиссер "Джокера" рассказал, встретится ли Паттинсон с Фениксом на экране

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. После показа "Джокера" на фестивале в Торонто Тодд Филлипс ответил журналистам на вопрос о том, появится ли Хоакин Феникс в предстоящих фильмах о Бэтмене, сообщает Variety.
"Нет, точно нет", - заявил режиссер. Он предположил при этом, что "Джокеров будет много", сравнив персонажа комиксов с Гамлетом.
На Венецианском кинофестивале зрители аплодировали фильму стоя в течение восьми минут. Жюри присудило ленте "Золотого льва". Хоакин Феникс сыграл зловещего клоуна, известного тем, что он является главным противником Брюса Уэйна.
Роберта Паттинсона в конце мая утвердили на роль супергероя из комиксов про Бэтмена.
7 сентября, 21:30Культура"Джокер" стал обладателем "Золотого льва"