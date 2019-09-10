Квициния намерен добиваться отмены итогов выборов в Абхазии правовым путем

СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния пообещал добиться отмены итогов выборов "по закону и правовым путём".
Во вторник около тысячи сторонников оппозиционной партии "Амцахара", которой руководит Квициния, собрались в сквере у офиса партии на акцию протеста из-за признания ЦИК итогов выборов. Митингующие требуют отменить решение о победе действующего президента Рауля Хаджимбы. Ранее Квициния заявил, что в среду подаст иск в Верховный суд с этим требованием.
"Мы и дальше будем действовать исключительно по закону и правовым путём... Но этот путь сложный. И мы хотим, чтобы мы все вместе, не падая духом, стояли рядом в эти дни", - заявил Квициния, выступая на митинге своих сторонников.
По его словам, цель абхазской оппозиции - добиться отмены решения ЦИК Абхазии о признании победы Хаджимбы во втором туре президентских выборов. Он пообещал "не свернуть со своего законного пути". Речь Квицинии несколько раз прерывалась аплодисментами. После его выступления митинг оппозиции завершился.
Одновременно прошёл митинг сторонников Хаджимбы около администрации президента, на котором выступил глава республики.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.