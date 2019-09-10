Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T20:31Z
https://ria.ru/20190910/1558546922.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/47/1556164737_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0a82c2824ff2c6c0341eb13020fd2b96.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал санкции США против сотрудников СК

20:31 10.09.2019
866
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя введение санкций США против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета Сургута, назвал подобные действия США привычным для них инструментом.
Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета Сургута - Владимира Ермолаева и Степана Ткача. Госдеп обвинил их в коррупции и нарушении прав человека.
Министр обороны США Марк Эспер
7 сентября, 12:53РИА Новости
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Отмечается, что санкции вводятся из-за "грубых нарушений прав человека" в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях. По мнению госдепа, Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты "Свидетели Иеговы"* при применении к ним силы.
"США продолжают слепо вводить санкции против российских граждан. Вновь рестрикциям подверглись сотрудники Следственного комитета на основании "заслуживающей доверия информации" Госдепартамента. Речь идет о деле с задержанием последователей экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, обвинивших правоохранительные органы якобы в жестоком обращении", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что при этом США не смутило, что такой авторитетный институт, как ЕСПЧ, который никак нельзя заподозрить в лояльности российским властям, отказался удовлетворить запросы одного из адептов "Свидетелей Иеговы"*, а независимая судебная экспертиза не нашла никаких следов от заявленных мифических пыток.
"Таким образом, как говорят математики, что и требовалось доказать: США готовы вводить санкции ради санкций, ставшие уже привычным инструментом американской внешней политики. Вашингтон без зазрения совести вмешивается таким образом в дела суверенных государств, решая свои геополитические задачи", - сказал глава думского комитета.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
5 сентября, 21:30РИА Новости
Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
Слуцкий выразил уверенность, что реакция России на очередные противоправные санкции США будет адекватной.
В середине февраля правоохранители выявили в Сургуте организацию, подконтрольную управленческому центру "Свидетелей Иеговы"* в России. После задержаний адептов в Сургуте на сайте "Свидетели Иеговы в России"* появилась публикация, что не менее семи из них якобы подвергались "ударам тока, удушению до потери сознания, изощренным избиениям", а также в отсутствие адвоката их якобы голыми обливали водой и "применяли электрошокер".
В следственном управлении опровергли РИА Новости эту информацию, предположив, что данные публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых. Позже представитель СУСК сообщал, что ведомство проводит проверку "в связи с большим резонансом". В конце марта в следственном управлении заявили журналистам, что проверка не подтвердила информацию о "пытках", а вскоре выяснилось, что следователи отказались возбуждать дело по данному факту.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Вчера, 12:41Попытка госпереворота в Венесуэле
США допускают введение санкций против "Роснефти"
2140014
Обсудить 3
Леонид СлуцкийСледственный комитет РФГосдума РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
В Вашингтоне начались работы по замене забора Белого дома на более высокий
Новым и.о. советника президента США по нацбезопасности станет Каппермен
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"
Трамп объяснил причину отставки Болтона
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
В Иране прокомментировали отставку Болтона
Слуцкий прокомментировал отставку Болтона
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео ответил на сообщения об "американском шпионе" в России
Запуск американской крылатой ракеты
В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Вид на Ялту
"Паранойя у человека": в Госдуме ответили на планы Сенцова вернуться в Крым
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Эксперт назвал возможную причину отставки Болтона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
10:32В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
10:30"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
10:29Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:26Комитет Госдумы поддержал проекты об электронных трудовых книжках
Лента новостейМолния