Слуцкий прокомментировал санкции США против сотрудников СК

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя введение санкций США против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета Сургута, назвал подобные действия США привычным для них инструментом.

Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета Сургута - Владимира Ермолаева и Степана Ткача. Госдеп обвинил их в коррупции и нарушении прав человека.

Отмечается, что санкции вводятся из-за "грубых нарушений прав человека" в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях. По мнению госдепа, Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты "Свидетели Иеговы"* при применении к ним силы.

"США продолжают слепо вводить санкции против российских граждан. Вновь рестрикциям подверглись сотрудники Следственного комитета на основании "заслуживающей доверия информации" Госдепартамента. Речь идет о деле с задержанием последователей экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, обвинивших правоохранительные органы якобы в жестоком обращении", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что при этом США не смутило, что такой авторитетный институт, как ЕСПЧ, который никак нельзя заподозрить в лояльности российским властям, отказался удовлетворить запросы одного из адептов "Свидетелей Иеговы"*, а независимая судебная экспертиза не нашла никаких следов от заявленных мифических пыток.

"Таким образом, как говорят математики, что и требовалось доказать: США готовы вводить санкции ради санкций, ставшие уже привычным инструментом американской внешней политики. Вашингтон без зазрения совести вмешивается таким образом в дела суверенных государств, решая свои геополитические задачи", - сказал глава думского комитета.

Слуцкий выразил уверенность, что реакция России на очередные противоправные санкции США будет адекватной.

В середине февраля правоохранители выявили в Сургуте организацию, подконтрольную управленческому центру "Свидетелей Иеговы"* в России. После задержаний адептов в Сургуте на сайте "Свидетели Иеговы в России"* появилась публикация, что не менее семи из них якобы подвергались "ударам тока, удушению до потери сознания, изощренным избиениям", а также в отсутствие адвоката их якобы голыми обливали водой и "применяли электрошокер".

В следственном управлении опровергли РИА Новости эту информацию, предположив, что данные публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых. Позже представитель СУСК сообщал, что ведомство проводит проверку "в связи с большим резонансом". В конце марта в следственном управлении заявили журналистам, что проверка не подтвердила информацию о "пытках", а вскоре выяснилось, что следователи отказались возбуждать дело по данному факту.