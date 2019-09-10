Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T20:16Z
https://ria.ru/20190910/1558546461.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155247/85/1552478539_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_d2b074768c7cb3e327d8237b239811e2.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго направит правкомиссии проекты модернизации ТЭС по квоте

20:15 10.09.2019 (обновлено: 20:16 10.09.2019)
239
© РИА Новости / Алексей МальгавкоБалаклавская ТЭС в Крыму
Балаклавская ТЭС в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ сформирует список проектов модернизации ТЭС, которые будут отбирать в "ручном режиме", и до 7 октября направит правкомиссии по развитию электроэнергетики, следует из материалов "Совета рынка" (регулятор энергорынков).

"Сводная информация и итоговые предложения по проектам модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, в отношении которых выполнены все установленные требования, будут направлены Минэнерго России и правительственную комиссию по вопросам развития электроэнергетики в срок до 7 октября 2019 года", - говорится в документе.

Также компании должны до 23 сентября направить заявку в ассоциацию "НП Совет рынка", которая должна включать обоснование необходимости модернизации. Целесообразность реализации проекта также должен подтвердить глава региона, где расположена станция. В список могут попасть проекты, по которым были поданы заявки на общий отбор, но не прошли конкурс.
Объем отбора проектов программы модернизации ТЭС на 2025 год составляет 4,6 ГВт, из которых 4,1 ГВт отбираются на конкурсе. По конкурсному отбору уже есть предварительные результаты. А квота для "ручного" отбора на 2025 год может быть увеличена до 2,5 ГВт. Минэнерго РФ разработало соответствующий проект постановления правительства, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Тепловая станция Некрасовка в Москве
4 сентября, 11:38Теплоснабжение
"Т Плюс" заявит на "ручной" отбор проектов модернизации ТЭС на 2025 год
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые могут не пройти в рамках конкурса, но эти старые мощности модернизировать необходимо.
000001
Обсудить 0
ТеплоснабжениеМинистерство энергетики РФЭкономика
Рекомендуем
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
ФосАгро: поддержка молодых химиков - приоритет компании
РИА
Новости
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк разрешил клиентам пополнять карты с карт других банков
Эксперт оценил новый сервис Сбербанка по пополнению карт
Лента
новостей
Табличка на здании компании Роснефть
Роснефть ответила на заявление США о возможных санкциях из-за Венесуэлы
Липецкая область и МТС будут сотрудничать в цифровой экономике
Ветряные электростанции
На Ставрополье структура "Росатома" построит крупнейшую ветростанцию
Президент РФ В. Путин встретился с главой Сбербанка России Г. Грефом
Путин во вторник обсудит с Грефом реструктуризацию кредитов жителей Тулуна
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"
Передвижной пункт автомобильного страхования на одной из улиц Москвы
Верховный суд пересмотрит иск "Росгосстраха" на 828 миллионов рублей
Калуга
Главные достижения АПК Калужской области покажут на региональной выставке
Вид на город Алеппо
Завод по производству арматуры под Алеппо выпустил первую продукцию
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
10:32В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
10:30"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
10:29Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Лента новостейМолния