Минэнерго направит правкомиссии проекты модернизации ТЭС по квоте

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ сформирует список проектов модернизации ТЭС, которые будут отбирать в "ручном режиме", и до 7 октября направит правкомиссии по развитию электроэнергетики, следует из материалов "Совета рынка" (регулятор энергорынков).

"Сводная информация и итоговые предложения по проектам модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, в отношении которых выполнены все установленные требования, будут направлены Минэнерго России и правительственную комиссию по вопросам развития электроэнергетики в срок до 7 октября 2019 года", - говорится в документе.

Также компании должны до 23 сентября направить заявку в ассоциацию "НП Совет рынка", которая должна включать обоснование необходимости модернизации. Целесообразность реализации проекта также должен подтвердить глава региона, где расположена станция. В список могут попасть проекты, по которым были поданы заявки на общий отбор, но не прошли конкурс.

Объем отбора проектов программы модернизации ТЭС на 2025 год составляет 4,6 ГВт, из которых 4,1 ГВт отбираются на конкурсе. По конкурсному отбору уже есть предварительные результаты. А квота для "ручного" отбора на 2025 год может быть увеличена до 2,5 ГВт. Минэнерго РФ разработало соответствующий проект постановления правительства, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.