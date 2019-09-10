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РИА Новости

Госавтоинспекция: пора готовить водителей к взаимодействию с беспилотниками

20:11 10.09.2019
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Будущих водителей уже сейчас надо готовить в автошколах к взаимодействию на дорогах с беспилотными транспортными средствами, сообщил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.
Выступая в эфире радиостанции "Вести ФМ", он отметил, что уже сейчас в эксплуатации находятся транспортные средства, имеющие высокую степень автоматизации, например, системы удержания полосы и дистанции, экстренного торможения.

"Например, ты едешь по полосе, а впереди автомобиль включил, допустим, автопилот, либо систему удержания полосы. Ведь это тоже определенная система взаимодействия с транспортом. И, наверное, к этому людей уже надо сейчас готовить, активно про это дискутировать в рамках подготовки водителей в автошколах", - заявил Мишуров.

При этом он отметил, что насколько бы ни были автоматизированы современные автомобили, пока они могут двигаться только при условии, что водитель находится за рулем. И, соответственно, как только тот убирает руки с рулевого колеса, эти системы помощи отключаются.
"Понятно, что в будущем, рано или поздно, мы конечно придем к тому, что вообще управление автомобилем будет полностью автономное, что позволит, конечно же, исключить субъективный фактор, и максимально, скажем так, позитивным образом повлиять на безопасность движения", - заявил представитель Госавтоинспекции МВД России.
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Роман Мишуров напомнил о действующей международной конвенции о безопасности дорожного движения, ратифицированной Российской Федерацией и многими странами мира, которая определяет обязательное наличие водителя в транспортном средстве.
"За рубежом уже был ряд происшествий с трагическим исходом, связанных с высокоавтоматизированным транспортом. Мы все прекрасно слышали, что не так давно у нас на московской кольцевой дороге произошло ДТП с участием автомобиля Тесла, который является как раз наиболее высокоавтоматизированной на данный момент серийной моделью", - напомнил Мишуров.
Автомобиль Тесла двигался по МКАД на автопилоте, однако система не смогла распознать стоящий эвакуатор, в который и врезалась Тесла. В результате, пострадали три человека, двое из них – дети.
По словам полковника Мишурова, при использовании таких автомобилей вопросы безопасности и водителя, и других участников дорожного движения остаются приоритетными и должны тщательно прорабатываться.
Представитель российской Госавтоинспекции отметил, что сейчас нормативная правовая база в Российской Федерации активно развивается в этом направлении.
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"У нас есть утвержденное распоряжение правительства, план мероприятий по национальной технологической инициативе направления "Автонет", где заложен ряд моментов, которые определяют и законодательную, и техническую области регулирования. У нас есть постановление правительства, которое определяет порядок проведения на территории города Москвы и Республики Татарстан эксперимента по участию в дорожном движении высокоавтоматизированных транспортных средств", - отметил глава управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России.
Он сообщил, что на данный момент уже 35 автомобилей имеют соответствующие заключения о технической безопасности и участвуют в дорожном движении как в так называемом ручном режиме, так и в максимально автономном при наличии за рулем водителя, который имеет возможность влиять на органы управления
"Эти технологии будущего обкатывают в реальном времени, в нашей действительности. Вопрос только в том, что в идеале, такой автомобиль в процессе движения должен осуществлять взаимодействие не только по принципу "автомобиль-автомобиль". В этом процессе обязательно должна быть задействована дорожная инфраструктура. То есть автомобиль должен соответственно "общаться" и с дорогой, и с другими автомобилями для того, чтобы исключить любые возможности нестандартных, нештатных ситуаций", - подчеркнул Мишуров.
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Безопасная дорога
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