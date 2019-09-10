В Башкирии заключенный сбежал из колонии-поселения

"Это не первая судимость беглеца. По настоящему делу он осужден в 2017 году и приговорен к четырем годам семи месяцам лишения свободы, из которых более половины преступник отсидел. Ведутся поиски сбежавшего, при появлении какой-либо информации о его местонахождении просьба сообщить по телефону 8-347-250-64-21, 8-917-753-57-77", - говорится в сообщении башкирского ГУФСИН.