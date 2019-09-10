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РИА Новости

В Башкирии заключенный сбежал из колонии-поселения

19:10 10.09.2019
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© Владимир МорозовКолония
Колония
© Владимир Морозов
Колония. Архивное фото
УФА, 10 сен - РИА Новости. Правоохранители Башкирии разыскивают осужденного местного жителя, который совершил побег из колонии-поселения, сообщили в ГУФСИН по республике.
"Подразделением розыска УФСИН России по РБ разыскивается осужденный Костылев Александр Витальевич, 1973 года рождения, уроженец города Туймазы Башкирии. Мужчина 9 сентября самовольно покинул участок колонии-поселения при колонии №9", - сообщили в ведомстве.
Исчезновение осужденного из колонии-поселения обнаружилось во время проверки осужденных.
"Это не первая судимость беглеца. По настоящему делу он осужден в 2017 году и приговорен к четырем годам семи месяцам лишения свободы, из которых более половины преступник отсидел. Ведутся поиски сбежавшего, при появлении какой-либо информации о его местонахождении просьба сообщить по телефону 8-347-250-64-21, 8-917-753-57-77", - говорится в сообщении башкирского ГУФСИН.
Отмечается, что до ареста Костылев проживал в городе Туймазы.
Сбежавший из колонии-поселения в Ростовской области Александр Гросс
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